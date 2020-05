Künstler Franz Grabmayr ist tot

Rosenau

Der am 19. April 1927 inPfaffenberg geborene Grabmayr galt als "Vater der Jungen Wilden". Nach dem Studium in Wien übersiedelte er ins niederösterreichische Schloss, wo seine legendären Sandgrubenbilder entstanden.Ab Ende der 1960er-Jahre erregte der Künstler Aufsehen mit seinen Tanzblättern, die aus Studien entstanden. Auch seine Feuerbilder, die er teils am fahrenden Traktor um eine Feuerstelle fahrend schuf, verschafften ihm Aufmerksamkeit, was auch auf seine brennenden Wurzelstöcke, die Sand- oder die Asche-Bilder zutraf.