Künstler Ernst Caramelle: Klimaforschung im Ideengewitter

Dass Caramelle damals gern Alltagsdinge als Kunstwerke klassifizierte, die ihr „Original überholt haben“ – so wurde etwa ein mit Folie überzogener Acker bei ihm zu einem „falschen Christo“ – setzt noch einiges kunstkennerisches Basiswissen voraus. Doch Caramelle entdeckte die Kunst auch in einem gelassen-poetischen Umgang mit den Dingen, der bis heute sehr unmittelbar ansteckt: Seine Arbeiten mit Buntpapier, die er gezielt abdeckte und an der Sonne verbleichen ließ, sind etwa von einer schlichten, japanisch anmutenden Schönheit. Gleichzeitig werfen die Blätter Fragen nach der Darstellbarkeit der Dinge auf.

„Sonne auf Papier“ statt Farbe auf Leinwand, Gedankengebäude statt Star-Architektur: In vielerlei Hinsicht läuft Caramelles Werk all dem zuwider, womit der Kunstbetrieb in den letzten Jahren Aufmerksamkeit erregt und Zuschauermassen sowie hohe Geldsummen bewegt hat. Die Werkschau ist daher eine willkommene Gelegenheit, den Kopf zu lüften und sich darauf zu besinnen, dass am Ende die Ideen zählen. Wolken, Blitze und heiße Luft gibt es in der Welt draußen schon genug.

INFO

„Ernst Caramelle – Ein Résumé“: Bis 28.4.2019, mumok. Der Katalog „Ein Resümee“ (sic!) kostet 38 €. Bis 12.1. 2019 zeigt auch die Galerie nächst St.Stephan eine Caramelle-Schau.