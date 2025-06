Künstler El Anatsui gestaltet den Eisernen Vorhang der Wiener Staatsoper

Seine Rohmaterialien sind oft alte Schraubverschlüsse, Verpackungsmaterialien oder Etiketten. In der Hand von El Anatsui werden daraus enorme Vorhänge, Wandobjekte oder Rauminstallationen von einer außergewöhnlichen Raffinesse. Traditionelle Textilkunst steckt ebenso darin wie die Anspielung auf importierte westliche Konsumkultur, für die Afrika allzuoft zur Müllhalde wird - doch bei El Anatsui ist der Kontinent nie in der Opferrolle, sondern tritt selbstbewusst auf.

Nun gestaltet der ghanaische den neuen Eisernen Vorhang in der Wiener Staatsoper. Der 81-Jährige fertige Installationen, Skulpturen und Wandarbeiten an, die sich „durch eine besondere Materialästhetik sowie eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit Geschichte, Erinnerung und globalen Verflechtungen auszeichnen“, hieß es in einer Aussendung.