"Krone"-Dichter Wolf Martin ist tot

Kritik handelte sich Wolf Martin wegen seinen Anspielungen an das Vokabular aus Zeiten der Nazi-Diktatur ein. So wählte er etwa im Jahr 1994 den 20. April - den Geburtstag Adolf Hitlers - für den Reim: "Ich feiere, wenn man mich läßt, heut jenes Adolfs Wiegenfest, der einst in unserm schönen Land an allererster Stelle stand." In der letzten Zeile merkte er an, dass es ihm um den früheren Bundespräsidenten Adolf Schärf gehe. Ein anderes Mal fiel ihm zu diesem "großen Tag" ein: "Ihm seis zur Ehre, uns zum Heil: ` Taxi orange`, der II. Teil!"



Vor seiner Karriere bei der Krone versuchte sich Martin als Sozialist, Kommunist und Homosexuellen-Aktivist. Krone-Herausgeber Hans Dichand wurde schließlich durch in der Zeitschrift FORVM veröffentlichte Dramolette auf ihn aufmerksam, woraufhin am 1. April 1989 sein erstes Gedicht in dem Kleinformat erschien.



In seinem letzten Gedicht, gedruckt am 31. März dieses Jahres, hatte Wolf geschrieben, dass er "ziemlich krank" sei und er nun "Schluss beizeiten" mache. Wenig später verstarb der "eigenwillige Poet" nach schwerer Krankheit, wie die Zeitung mitteilte.