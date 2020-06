Kritiker trauern um Balabanow

Der russische Kultregisseur Alexej Balabanow ist im Alter von 54 Jahren in der Nähe von St. Petersburg in einem Sanatorium gestorben. Als "bedeutendsten russischen Regisseur des 21. Jahrhunderts" würdigte am Montag die Boulevardzeitung "MK" Balabanow auf ihrer Titelseite. Zu seinen 14 Streifen gehören Kultfilme wie "Brat" und "Brat2" (Bruder) und "Grus 200" (Fracht 200) um das sowjetische Trauma des Afghanistan-Kriegs.

Berichten zufolge starb der Künstler am Samstag in einem Sanatorium im Beisein seiner Ehefrau an einem Herzinfarkt. Balabanow, der sich stets an den rausten Seiten des Alltags rieb, griff in seinen Werken auch Tabus wie die Unterdrückung von Gastarbeitern oder Themen um Todkranke in Russland auf.

Beim deutschen Festival des osteuropäischen Films Goeast hatte Balabanow 2009 mit seinem Film "Morphin" und 2011 mit dem Streifen "Der Heizer" um das harte Leben von Migranten Preise gewonnen. Er hat den Ruf eines unabhängigen Künstlers, der sich einer von Präsident Wladimir Putin als Chef der staatlichen Filmkommission geförderten Kinoindustrie mit patriotischem Glanz entzogen habe.