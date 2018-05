Klicken Sie hier, um das Programm "Gott" zu starten

Letzteres wohl nicht so wie bei „Deep Present“ (noch heute, Samstag, und am Sonntag, in der Halle G im MuseumsQuartier): Bei der Festwochen-Produktion der südkoreanischen Künstlerin Jisun Kim debattieren HAL 9000 (ja, der aus „2001: Odyssee im Weltraum“) und eine Art sich drehendes Maschinenbuch namens Libidoll darüber, wie der Mensch das Denken, das Töten, vor allem aber die Ethik an die Maschinen übergibt. Mit Filmstimme und Schreibmaschinengeklapper werfen sie einander die Debattenbälle zu: Es ist effizient, das Schmutzige outzusourcen (hässliches Wort, hässliche Tat), man tötet zielgerichteter per Drohne, verdient auf Kosten armer Asiaten, freut sich am neuen iPhone. Andererseits: Herkömmlicher Krieg ist auch nicht besser. Und wer will schon arm sein?

Der süße Sony-Roboterhund Aibo erzählt dazwischen ein Märchen von Spatzen, die ihre Drecksarbeit von Eulen erledigen lassen und dann draufkommen, dass sie sich vor denen fürchten; und am Schluss gibt es noch einen Schuss Buddhismus.

Das Stück soll künstliche Intelligenzen dabei zeigen, wie sie debattieren. Am Schluss wird aufgezählt, welche Daten sie zuvor aufgesogen haben sollen, um sich für die Debatte zu rüsten.

Aber, ätsch, die gescheiten Maschinen stehen vor einem nicht geringen Problem: Sie können noch so viele Daten in sich hineinschaufeln, letztlich aber kommen diese von den Menschen. Und haben daher die selben Beschränkungen, blinden Flecken, eingebauten Vorurteile wie wir. Unsere Grenzen sind vorerst auch eure Grenzen. Dementsprechend flach fällt die Ethikdebatte aus: als brave Klischeeaufzählung.

Das Töten per fernbedienter Waffe ist böse, unser Reichtum schmutzbehaftet, aber eine Lösung fällt auch niemandem ein. Für diese Erkenntnis bräuchte man jetzt keine debattierenden Superintelligenzen.