Beklemmend, brisant und über die Zeiten gültig

Beklemmend, wie die Vorführung bei den Salzburger Festspielen erkennen ließ, dass dieser Stummfilm, 100 Jahre, nachdem er zum ersten Mal eine Leinwand erhellt hatte, nichts an Brisanz verloren hat. Hugo Bettauers literarische Vorlage, die den Untertitel „Roman von übermorgen“ trägt, nahm 1922 vorweg, was durch die Nazis barbarische Wirklichkeit wurde. Man muss jedoch nicht viel deuten, um dieses „übermorgen“ auf unsere Gegenwart zu beziehen. Inspiriert vom grassierenden Antisemitismus in Wien imaginierte der Autor, wie per Gesetz alle jüdischen Menschen vertrieben werden und die Stadt daraufhin im totalen wirtschaftlichen Niedergang versinkt.