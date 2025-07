Gondelfahrt auf den Olymp: Zwei Operettenklassiker beim Lehár Festival

Mit viel Drive und Witz wird beim lustvollen Maskenspiel, bei dem für eine Nacht soziale und amouröse Grenzen überschritten werden, spielfreudig mit so manchem Augenzwinkern agiert, ohne ins Kitschige abzugleiten.

Dafür sorgt auch ein vitales und stimmlich gutes Ensemble: Matjaž Stopinšek als zwar optisch etwas in die Jahre gekommener Herzog Guido von Urbino singt diesen mit schön geführtem Tenor und allen Höhen. Tina Jaeger hört man als heftig umworbene Anina mit feinem Sopran. Yichi Xu ist ihr Geliebter Caramello, teils schwer verständlich, aber mit idealem Tenor, dem Strauss mit dem Gondellied einen Höhepunkt in die Kehle gelegt hat.

Modernisierter „Orpheus“

Einen gewaltigen Modernisierungsschub hat der selbst inszenierende Intendant Thomas Enzinger Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ verpasst – in der zweiten großen Produktion beim diesjährigen Festival mit er zusätzlich auch noch den Styx. Was ja durchaus legitim ist, denn auch Offenbach und seine Librettisten karikierten immer aktuelle Vorgänge der damaligen Zeit.

Nur manchmal wird der Witz übertrieben und die Handlung in den bunten, gemalten Kulissen und den überzogenen Kostümen (wieder Wiel und Bindseil) wird zu sehr verulkt. So sitzen die Götter völlig gelangweilt in der olympischen Sauna. Jupiter versucht das Image mit einem Jupi-Mobil mit eigenen Merchandise-Artikeln und den Sprüchen „Make Olymp great again“ aufzupolieren. Auch eine gegen ihn abgehaltene Demonstration mit Sprüchen „Wir hassen Ambrosia“ findet statt.