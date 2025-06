Beziehungsarbeit zweier Virtuosen: Brad Mehldau und Joshua Redman in Wien

Der eine denkt’s, der andere sagt’s: Von dieser Art der Kommunikation berichten viele Menschen, die eine glückliche Langzeitbeziehung führen. Während einige das Reden für überflüssig halten und irgendwann darauf verzichten, machen andere Kunst daraus: „The Art of the Duo“ heißt die Programmschiene, die am Mittwoch die beiden US-Jazzgrößen Brad Mehldau (Piano) und Joshua Redman (Saxofon) zu einem famosen Duo-Abend ins Wiener Konzerthaus führte.

Die beiden Großmeister ihrer jeweiligen Instrumente kennen einander seit den frühen 1990ern, haben in vielen Konstellationen miteinander gespielt und auch ein Duo-Album („Nearness“, 2016) aufgenommen. Von diesem stammte auch ein Teil des Repertoires, das die beiden bei ihrem ersten Duo-Abend in Wien zum Besten gaben – der songhafte Opener „Always August“ etwa, oder die Thelonious-Monk-Hommage an den Pianisten Bud Powell, „In Walked Bud“.