„Die Nibelungen“ ziehen auch ohne Wagner in ihren Bann

von Susanne Zobl

Drei Stunden Hochspannung bei Siegfried ohne einen Ton von Richard Wagner? Fritz Lang machte das mit seinem Stummfilm „Die Nibelungen“ 1924 möglich. Jetzt ist das cineastische Meisterwerk restauriert.

Dirigent Frank Strobel lieferte am Pult des ORF-Radiosinfonieorchesters (RSO) den Soundtrack mit der Original-Musik von Gottfried Huppertz. Unaufdringlich, aber präzise ließ er erkennen, wie Langs Zusammenspiel von Bild und Musik Wagners Idee vom Gesamtkunstwerk entspricht, obwohl es sich von dessen „Ring des Nibelungen“ distanziert: Lang orientierte sich an der nordischen Sage.