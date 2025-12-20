Ein schlimmes Märchen und ein Todesgesang mit Verklärung im Musikverein

von Helmut Christian Mayer

Es gilt ob seiner technischen Schwierigkeiten als eines der anspruchsvollsten Konzerte des gesamten Klavierrepertoires: Das 2. Klavierkonzert von Johannes Brahms.

Kein Problem für Leif Ove Andsnes. Denn der norwegische Pianist bewies jetzt im Wiener Musikverein seine große Klasse: Mit kraftvollem, sicherem Anschlag, perlenden Läufen und tiefgehender Interpretation spielte er das groß angelegte Werk, für dessen Vollendung der Komponist ganze drei Jahre brauchte.

Das auf weite Strecken symphonisch angelegte, etwa 50-minütige Werk wurde von den Wiener Symphonikern unter der souveränen Karina Canellakis, erstmalig am Pult dieses Orchesters, gekonnt begleitet. Als Zugabe erlebte man vom Pianisten ein Stück von Robert Schumann.