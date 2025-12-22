"Christmas in Vienna": Stimmungsvolles mit großen Namen

von Helmut Christian Mayer

„Stille Nacht, heilige Nacht“: Nach einem einnehmend schönen Trompetensolo von Thomas Gansch, der auch sonst noch zweimal zu hören war, erklang wie alle Jahre auch diesmal das berühmteste Weihnachtslied der Welt als Zugabe. Von allen Solisten und Chören wurde es in verschiedenen Sprachen, sanft untermalt vom Orchester, stimmungsvoll gesungen.

Reich war wieder die Dekoration des zweimal ausverkauften Wiener Konzerthauses mit Christbäumen, Blumenschmuck und unzähligen Kerzen in geschmackvolle Lichtstimmungen getaucht, als auch dieses Jahr wieder „Christmas in Vienna“ mit einem vielfältigen Programm sowie mit großen Künstlernamen aufwartete.

So gestalteten gleich zu Beginn die Sopranistin Julie Fuchs und der Bariton Ludovic Tézier traditionelle Weihnachtslieder aus ihrer französischen Heimat, denen ein Schwerpunkt gewidmet war. So gefielen neben „Les Anges dans nos campagnes“ auch „Noël c’est l’amour“ mit eingängig schöner Melodie. Gemeinsam mit der US-amerikanischen Sopranistin Angel Blue und dem usbekischen Tenor Bekhzod Davronov sangen alle vier ausgewogen das wunderbar stimmungsvolle „Cantique de Noël“ von Adolphe Adam.