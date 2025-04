Obdachlosigkeit ergibt einen Tanz im Rückwärtsgang

Die sechs Darstellerinnen und Darsteller waren alle mit dem Verlust von Wohnräumen konfrontiert. Uhlich geht es um größtmögliche Authentizität, die bei so brisanten Themen wie Obdachlosigkeit für Betroffenheit im Publikum sorgt. Da fällt vor allem die Einsamkeit der Betroffenen auf, die Unruhe, die die Menschen durchdringt. Sie gehen vor und auffallend oft zurück, suchen nach möglichen Schlafplätzen. In kurzen Texten schildern sie, was sie in der Zeit ohne eigenen Wohnraum bedrückte. Sehr oft ist es die Ignoranz der an ihnen vorbei huschenden Mitmenschen, die wiederum keine Kenntnisse von ihrer Not haben. Sie geraten in einen Sog, der vor allem eine Richtung kennt: die nach unten.