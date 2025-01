Der Wettlauf zur Suppenschüssel: Palais Liechtenstein zeigt Porzellan

Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein zögerte nicht, einen Vergleich zu den tagesaktuellen Verwerfungen an den Finanzmärkten und zur politischen Weltlage zu ziehen: Das Wetteifern zwischen China und dem Westen um ein besonders wertvolles Produkt, Handelsbeschränkungen, Vorwürfe von Industriespionage – all das finde sich auch in der aktuellen Ausstellung seines Hauses, sagte der Sohn und Thronfolger von Fürst Hans-Adam II. am Mittwoch vor Journalisten in Wien.

Tatsächlich geht es in der Schau „Wunder und Wissenschaft“, mit der das Liechtensteinsche Gartenpalais in der Rossau heuer wieder für zwei Monate Publikum bei freiem Eintritt empfängt (bis 30. 3., täglich 10-18 Uhr, Eintritt frei), um mehr als nur um Porzellan. Das Zusammentreffen eines neu erwachten Forschergeistes mit höfischer Fest- und Repräsentationskultur, Moden und „Hypes“ des Barockzeitalters und der Austausch von Ost und West sind ebenso Thema der prächtigen Schau wie ein Stück Wiener Lokalgeschichte: Befand sich doch die 1718 gegründete Wiener Porzellanmanufaktur in direkter Nachbarschaft des Palais und gab auch der hier verlaufenden Porzellangasse ihren Namen.