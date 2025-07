Erleuchtung im Labor der Künste: Albertina zeigt Brigitte Kowanz

Es passiert eher selten, dass man in einem Museum dazu aufgefordert wird, ein Kunstwerk mit Blitzlicht zu fotografieren. In der Basteihalle der Albertina soll man das nun vor vier Tafeln explizit tun: Erst dann treten die Balken und Kreise wirklich aus den mit einem reflektierenden Textil bespannten Aluplatten hervor, und die Werktitel (übersetzt: „Licht bleibt nie bei sich/kennt keinen Ort/ständig in Veränderung/mit seiner Umgebung“) werden sichtbar.

Besucherinnen und Besucher werden in der ersten posthumen Werkschau von Brigitte Kowanz , die ohne direkte Beteiligung der 2022 verstorbenen Künstlerin entstand, trotzdem viel (und meist hoffentlich ohne Blitz) fotografieren: Die für Kowanz so typischen verspiegelten Kästen, in denen sich Neon-Muster scheinbar ins Endlose wiederholen, fordern die von Instagram- und Selfie-Kultur konditionierten Reflexe unweigerlich heraus.