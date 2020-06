Kriegsveteran gewinnt mit Buch über Irak und Afghanistan US-Buchpreis

Phil Klay und Evan Osnos sind die Hauptgewinner der 65. National Book Awards, die am Mittwochabend bei einem Galadinner in New York vergeben wurden. Klay, Ex-Mitglied der U.S. Marine Corps, gewann den Belletristik-Preis für "Redeployment", Geschichten aus dem Iran- und Afghanistan-Krieg. Osnos bekam den Sachbuch-Preis für "Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth, and Faith in the New China".

Louise Glück gewann den Lyrik-Preis für "Faithful and Virtuous Night", Jacqueline Woodson siegte mit "Brown Girl Dreaming" bei der Jugendliteratur. Die Finalisten der vier Kategorien waren aus über 1.400 Bewerbungen ausgesucht worden.