Krieg der Trolle: Wie Kampagnen gegen "Star Wars" & Co. laufen

Ebenso wenig überraschend ist, dass sich die Diskussion an Rotten Tomatoes selbst entzündet. Die Filmbewertungsseite hat in Hollywood viele Feinde, weil schlechte Bewertungen gerne für Misserfolge verantwortlich gemacht werden.

Der Regisseur und Produzent Bret Ratner nannte die Seite in einem Interview 2017 „das Schlimmste, was wir aktuell in der Film-Kultur haben“. Das Problem daran: Die Seite wird meistens nur für Flops herangezogen, selten für Erfolge. Das Gejammer der Filmindustrie ist statistisch zumindest fragwürdig. Ein Mitarbeiter des Entertainment Technology Center der University of Southern California stellte bei einer Untersuchung der 150 erfolgreichsten Filme 2017 zwei Dinge fest: Die Korrelation zwischen Einspielergebnis und Rotten-Tomatoe-Score der Filme ist gering. Und statistisch liegen auch die Geschmäcker der professionellen Kritiker und des Publikums der Seite nah beieinander.

Das heißt nicht, dass der Einfluss von Rotten Tomatoes bei einzelnen Filmen – speziell wenn sie sich an ein junges, männliches, internetaffines Publikum richten – nicht beträchtlich sein kann. Aber ihr auf großer Breite Macht zuzuschreiben, ist wohl übertrieben. Hinter der Diskussion um die Reviews und „Captain Marvel“ steckt nicht nur ein Konflikt zwischen einer traditionellen Zielgruppe, die sich von diverser werdenden Produkten nicht mehr angesprochen fühlt und um sich schlägt. Sondern auch eine Industrie, die fortlaufend neu verhandelt, auf welcher Höhe sie mit ihrem Publikum agieren soll.