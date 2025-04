Kraftwerk am 21. Dezember im Großen Festspielhaus von Salzburg

Im November 1974 erschien das vierte Album der Düsseldorfer Band Kraftwerk - und es markierte einen Wendepunkt: weg vom Krautrock, hin zur puren Elektronik. Die 22-minütige Komposition "Autobahn" - eine rasante, auch monotone Fahrt, die mit dem Starten des Motors beginnt, - gab der LP den Titel. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums erschien nun eine spezielle Picture Disc.

Zudem hat die 1970 gegründete Band erstmals seit Jahren wieder eine große Tournee angekündigt. Geplant seien unter anderem Auftritte in 13 Städten in Deutschland. Auftakt der Multimedia-Tour ist am 11. November in Nürnberg, wie der Konzertveranstalter FKP Scorpio und die Band mitteilten. Am 21. Dezember, einen Tag nach München, gastiert die Band im Großen Festspielhaus in Salzburg. Der Tournee Vorverkauf startet am 2. April über den Ticket-Anbieter Eventim.