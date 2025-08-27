"KPop Demon Hunters" nun erfolgreichster Netflix-Film aller Zeiten

Das Animationsmusical "KPop Demon Hunters" ist nun offiziell der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Seit der Veröffentlichung am 20. Juni kommt das Werk inzwischen auf mehr als 236 Millionen Abrufe. Netflix hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen Abonnenten weltweit. Damit hat das poppige Werk die Actionkomödie "Red Notice" mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot aus 2021 eingeholt, die mehr als drei Jahre an der Spitze stand.