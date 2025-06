Kosmos Theater: Eine Frauenleiche spielen im Hauptabendprogramm

In „TVMordia – Stirb schön und leise“ im Kosmos Theater schildert sie, was das Publikum nie ahnen würde, wenn in Krimis oder sonst wo ein toter Frauenkörper wenige Sekunden eingeblendet wird. Die erste Leiche stellte Rot als elfjähriges Kind in einer österreichischen Krimiserie dar. Bereits die Vorgeschichte lässt aufmerken: Das Kind wurde vom Großvater nicht nur missbraucht, sondern auch geschwängert, dann ermordet. Mit Nachdruck, aber ohne Pathos kommentiert sie den Inhalt in ihrer Solo-Performance mit den Worten: „und das im Hauptabendprogramm des ORF“.