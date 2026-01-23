Klaus Mäkelä und der unerbittliche Klang des Kriegs

Ob Dmitri Schostakowitsch in seiner 8. Symphonie in c-Moll tatsächlich die Schrecken des Krieges abbildete, oder den Terror, den das Stalin-Regime ausübte, ist Ansichtssache. Klaus Mäkeläs Interpretation mit Oslo Philharmonic im Wiener Konzerthaus ließ die Unerbittlichkeit dieses Werks in jeder Phase hören.

Seit 2020 ist er Chefdirigent dieses norwegischen Klangkörpers, 2027 tritt er seine Chefposten beim Chicago Symphony Orchestra und dem Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam an. Man versteht, dass die bedeutendsten Orchester ihn an ihre Pulte holen, wenn man hört, wie er durch Schostakowitschs Opus Nr. 35 führt. Jeden Winkel leuchtet er aus. Dämonisch hebt er diese Symphonie an, steigert die Spannung bis über die Schmerzgrenze, hält die Klangbalance.