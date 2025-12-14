Die Berliner, die Wiener Philharmoniker und das Cleveland Orchestra sind nur einige der Auftraggeber des österreichischen Komponisten Johannes Maria Staud. Auf Anregung des Tenors Christoph Prégardien instrumentierte er Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“. Auch Klaus Florian Vogt ließ sich schon eine Orchesterfassung davon schreiben. Er beauftragte den Komponisten und Arrangeur Andreas N. Tarkmann, das Ergebnis ist schlüssig und ansprechend.

Staud führt Schubert weiter, übermalt ihn mit seiner eigenen Klangsprache und kombiniert seine Bearbeitung mit eigenen Liedern. Dafür vertonte er Gedichte der Amerikanerin Emily Dickinson (1830 – 1886). Prégardien und Dirigentin Elena Schwarz lassen daraus mit dem intensiv musizierenden Klangforum Wien eine Art konzertant aufgeführtes Musiktheaterstück werden, das in dieser Kombination „Die schöne Müllerin/ These Fervered Dreams“ wie eine musikalische Netflix-Serie wirkt.

Prégardien pflegt eine Schubert-Interpretation, die an Dietrich Fischer-Dieskau erinnert. Absolut klar und wortdeutlich formuliert er jeden Vers. Nur mit der Stimme drückt er die Zudringlichkeit, die Verwirrung und die Eifersucht dieses Müllerburschen aus. Sein Vortrag wirkt so, als würde der nicht im Bach sein Ende gefunden haben, sondern in vorgerücktem Alter auf seine Jugendjahre zurückblicken.