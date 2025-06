Nézet-Séguin bringt Montreal nach Wien: Pianistische Brillanz und orchestrale Klangwuchten

Ihr nächstes Neujahrskonzert legen die Wiener Philharmoniker in die Hände von Yannick Nézet-Séguin. Dem Wiener Weltklasse-Klangkörper ist der 1975 in Montréal gebürtige Kanadier seit Jahren verbunden. Seit 2018 ist er Musikdirektor der Metropolitan Opera in New York. Anno 2000 übernahm er das Orchestre Métropolitain de Montréal, mit dem er einen Vertrag auf Lebenszeit abschloss. Das Gastspiel mit seinen Landsleuten im Konzerthaus hob er mit Maurice Ravels „La Valse“ sehr eigenwillig an.