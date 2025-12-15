Furiose Beethoven-Erkundung: Rudolf Buchbinder begeistert

Ludwig van Beethovens „Diabelli-Variationen“, op. 120, sein letztes großes Klavierwerk, begleitet Rudolf Buchbinder sein Pianistenleben lang. Bis zum Beethoven-Jahr 2020 hatte er diese „33 Variationen über einen Walzer von Anton Diabelli“ 99 Mal aufgeführt.

Anlässlich von 250 Jahre Beethoven gab er selbst Variationen über diesen Walzer bei Komponisten aus verschiedenen Ländern in Auftrag. Was Max Richter, Jörg Widmann und anderen dazu einfiel, ist auf „The Diabelli Project“ nachzuhören.

Im Konzerthaus kombinierte Buchbinder das Original mit Schuberts „Vier Impromptus“, D 899. Beethovens Variationen nannte er einmal Musik über Musik. Genauso lässt dieser Ausnahmepianist diese heute hören.