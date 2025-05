Virtuoses philharmonisches Abbild der Menschheitsgeschichte

Wie man in einem Konzert eine Spanne der Menschheitsgeschichte abbilden kann, war in der Soiree der Wiener Philharmoniker mit Thomas Adés am Pult im Musikverein zu erleben. Ovids Zitat „Die Zeiten ändern sich, und wir uns in ihnen“ mit dem Zusatz des walisischen Autors und Shakespeare-Zeitgenossen John Owen, dass mit den Zeiten der Mensch schlechter werde, war Programm.