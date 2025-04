Oska im Konzerthaus: Dream-Pop vor selbst gebastelten Sternen

Oska strahlt mit jedem Ton, den sie singt, Freude aus

Aber zunächst startet sie mit dem verträumten Sound von „Maybe I Love You“, der schnell in eine Welt entführt, die perfekt von diesem Setting umrahmt wird: Es ist eine beruhigende Welt voll Freude, Leichtigkeit, Frieden und menschlicher Wärme. Das unterstreicht Oska fortan mit Songs wie „April May July“ oder „It Happens Either Way“. Getragen ist der Dream-Pop-Sound der 28-jährigen Amadeus-Gewinnerin von ihrer feenhaften Stimme. Die legt sie mithilfe ihrer vierköpfigen Band über mal bewegte, tanzbare Rhythmen, mal über melancholische Balladen, bleibt dabei immer wohltuend sanft im Ausdruck.

Was auch ausgezeichnet in diese Atmosphäre passt: Oska strahlt mit jedem Ton, den sie singt, Freude aus. Sie spricht zwischendurch liebenswert ehrlich mit ihrem Publikum, erzählt, dass ihr schwarzes, verspieltes Kleid das vom Maturaball der Mutter ist. Und bei „My World, My Love, Paris“, dass es dabei - wie bei vielen ihrer Lieder - um mehr als nur Liebe geht. In dem Song beschreibt sie ein Paar, das beim Weltuntergang auf das Meer hinausfährt und sich fragt, ob man aus diesem wunderbaren Planeten nicht viel mehr hätte machen können. Sie spielt auch zwei unveröffentlichte Songs aus ihrem am 20. Juni erscheinenden zweiten Album „Refined Believer“.