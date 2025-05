Ein Geschenk von Schostakowitsch und ein Ausflug ans Meer

Kritik. Alain Altinoglu ist einer der vielgefragten Dirigenten heute. Seit 2016 ist er Musikdirektor des Théatre Royal de la Monnaie in Brüssel, seit 2021 Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters. In Wien steht er an den Pulten der Wiener Philharmoniker und der Symphoniker. In seinem aktuellen Programm mit den hier zuletzt Genannten führte er nach Russland und nach Frankreich.