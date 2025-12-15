Andrea Bocelli tritt im Sommer im Ernst-Happel-Stadion auf

Andrea Bocelli gastiert mit Orchester und Chor im Sommer 2026 im Rahmen seiner "Romanza 30th Anniversary"-Welttournee in Wien. Der Auftritt am 22. August im Ernst-Happel-Stadion ist der einzige im deutschsprachigen Raum, teilte der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment Group und AEG, am Montag per Aussendung mit.

Mit der Jubiläumsproduktion feiert Bocelli das Album, das 1997 seinen globalen Durchbruch markierte. Songs wie "Con te partirò" oder "Time to say Goodbye" gingen um die Welt. Zu den bekanntesten Stimmen der internationalen Musikszene zählend, hat Bocelli nahezu 90 Millionen Tonträger verkauft und mehr als 20 Milliarden Streams erzielt. Er wurde unter anderem mit einem Golden Globe, sieben Classical Brit Awards, sieben World Music Awards sowie einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet.

Der Ticketverkauf startet am Freitag, 19. Dezember, um 10 Uhr.