Kontrollverlust als Kunst bei der „Vienna Art Week“

Charme des Niedergangs

Ähnlich wie bei der Messe „Parallel Vienna“ durchwandert man ein dystopisches Disneyland, dessen einzelne Stationen mehr oder weniger stringent den verunsicherten Geist der Zeit reflektieren: Hana Usuis Auseinandersetzung mit der Fukushima-Katastrophe oder die kreativ gestalteten Transparente der „Artists for Future“ nehmen den ökologischen Faden auf. Auf einem Dach haben die Künstler sogar in Riesenlettern den Slogan "What do We Want?" aufgemalt - wer bei Fridays-For-Future-Demos war, weiß, dass die Antwort "Climate Justice" lautet.