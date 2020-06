Konrad Krauss verlässt "Verbotene Liebe"

Konrad Krauss alias Arno Brandner verlässt die deutsche Soap "Verbotene Liebe". Am 11. September um 18 Uhr werde sich der 74-Jährige von der Daily Soap verabschieden, teilte die ARD am Montag in München mit. Seit der ersten Folge 1995 gab Krauss in 4140 Folgen den integren, großherzigen Bauunternehmer und Architekten, der seine vielen Schicksalsschlägen meistens mit Würde ertrug. Vor allem die intrigante Familie von Lahnstein hatte ihm zu schaffen gemacht.

Brandners Abschied ist unwiederbringlich: Das stets so stark wirkende Familienoberhaupt leidet an Alzheimer. Auch noch eine Lungenentzündung macht ihm zu schaffen. Am Ende ist es das Herz, das nach einem Leben zwischen Freude und Kummer einfach zu schlagen aufhört. Mit der Schauspielerei aufhören will Krauss aber noch nicht. Er beabsichtigt, weiter Theater zu spielen - hatte seine Karriere als Schauspieler doch auf der Bühne begonnen. Nach dem Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik in Hamburg sorgte er etwa 1960 als Erzengel Raphael in Gustaf Gründgens "Faust"-Inszenierung für Aufsehen.