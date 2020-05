"Kon-Tiki": Man isst fliegenden Fisch

Jetzt, 60 Jahre später, hat man auf Film und Buch zurückgegriffen und daraus einen Abenteuerfloßfahrtfilm gemacht, der nur den Nachteil hat, dass es 40 endlose Minuten lang braucht, bis Film und Floß endlich so richtig vom Stapel laufen. Dann sitzt man mit acht Männern auf dem Floß. Man isst FliegendenFisch und unterhält sich mit einer Krabbe unter der Planke. Man wartet, ob das Floß die richtige Strömung erwischt oder doch nicht. Man wartet, ob das Holz hält oder doch vom Wasser aufgeweicht wird. Man wartet.

Psychologisch keine einfache Situation, vor allem für die Crewmitglieder, die Familie haben, aber kaum Kontakt zur Außenwelt. Die ständig von Haien umkreist werden, aber das (zu testende) Haifisch-Abwehrpulver essen, weil sie es für Tomatensuppen-Pulver halten. Da hilft dann nur der Glaube.

Darum geht es auch in diesem Film – wie schon in „Life of Pi“. (Doch während dort die Special Effects beeindrucken, mutet "Kon-Tiki" fast altmodisch an.) Es geht um die Stärke des Glaubens, der Berge versetzen kann oder wie hier: Wassermassen. Es geht um Zweifler an Bord und Opfer, die man bringen muss:

Die Liebe (und die Familie) etwa stehen einem Mann mit Mission oftmals im Weg.

Allzu tiefsinnig oder abgründig wird es aber hier nie: Der teuerste norwegische Film aller Zeiten schaukelt sanft und sicher über seichte Arthaus-Gewässer.

KURIER-Wertung: *** von *****

Info: Kon-Tiki. N 2012. 118 Minuten. Von Joachim Rønning und Espen Sandberg. Mit Pal Sverre Hagen.