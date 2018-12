Koloman Moser im MAK: Der Mann der Quadrateln

Unter dem Titel „ Wien als Bühne der Künste“ widmet sich das erste von fünf Kapiteln dem Umfeld, das den jungen Moser prägt, und stellt u.a. Werke von Hans Makart, Franz Matsch sowie Gustav und Ernst Klimt neben die frühen, noch ganz dem Naturalismus verschriebenen Ölbilder und grafischen Arbeiten Mosers.

Klimts „Allegorie der Skulptur“ verändert Mosers Kunst nachhaltig. In der Personale fehlt auch sein Förderer nicht, der Architekt und „Vater der Moderne“ Otto Wagner, der in der Kunstzeitschrift „Ver Sacrum“ postuliert: „Der Mensch ist nicht für die Kunst da, sondern die Kunst ist für den Menschen da.“ Er propagiert die Einheit von Form und Funktion.

Für Moser maßgeblich in in den späten 1890er-Jahren ist die Flächenkunst, in der die „gemalte“ und die „leere“ Fläche denselben Stellenwert haben. Ihm ist wichtig, dass die Schranken zwischen Kunst und Kunstgewerbe aufgehoben werden. Und vor allem: Als Künstler kennt er keine Grenzen, was die klassischen Genres betrifft. Ihn interessiert vielmehr – ganz im Sinne der englischen Arts-and- Crafts-Bewegung, die mit qualitätsvollem Design Kunst und Alltagsleben miteinander verschränken will – die Fusion unterschiedlichster Kunstgattungen.