Königliche Ehren für Van Morrison und Kevin Spacey

Die meisten Namen auf der Liste sind allerdings weniger bekannt. Ausgezeichnet wurden etwa ein Krankenpfleger, der sich während eines Hilfseinsatzes in Sierra Leone mit Ebola angesteckt hatte, und zwei Historiker, die an der Entdeckung der Gebeine von König Richard III. unter einem Parkplatz in Leicester beteiligt gewesen waren.

Die Queen verleiht Orden und Titel zwei Mal im Jahr: zu Neujahr und zu ihrer Geburtstagsfeier im Juni. Der eigentliche Geburtstag der Königin ist im April, wird wegen des üblicherweise schlechten Wetters in dem Monat aber immer erst im Sommer gefeiert. Elizabeth II. nimmt zur Feier ihres Geburtstags an diesem Samstag unter anderem die traditionelle Parade "Trooping the Colour" ab.