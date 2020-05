Könige der Opernbühne

Die exzellente Mezzosopranistin Elīna Garanča schrieb das Vorwort für diese „einzigartige Starparade“. Darin heißt es: „Eine solche Zusammenstellung an großen Stimmen, wichtigen Dirigenten und fabelhaften Orchestern findet man kaum.“ Die Zusammenstellung: Die größten Tenöre seit Erfindung des Tonträgers nebeneinander. Von Enrico Caruso bis Rolando Villazón, von Nicolai Gedda bis Plácido Domingo, von James King bis José Carreras – insgesamt 32 Traumstimmen sind auf der Doppel-CD „Große Tenöre“ zu hören.

Entstanden ist diese in dieser Form noch nie dagewesene Compilation in wunderbarer Zusammenarbeit zwischen den KURIER-Musikkritikern und der Plattenfirma Universal, in deren Katalog unzählige Schätze der Musikgeschichte zu finden sind. Oberstes Prinzip bei der Auswahl waren aber nicht nur die großen Namen der Protagonisten, sondern auch die Zuordnungen des jeweils idealen Faches.

So singt Luciano Pavarotti fast selbstverständlich „Nessun dorma“ aus Puccinis „Turandot“, Giuseppe di Stefano die Arie des Cavaradossi „E lucevan le stelle“ aus „Tosca“, Fritz Wunderlich die Bildnis-Arie des Tamino aus der „Zauberflöte“. Domingo ist als Einziger zwei Mal zu hören: Als Hoffmann und mit „Dein ist mein ganzes Herz“ aus Lehárs „Land des Lächelns“. Piotr Beczala, zuletzt der gefeierte Rodolfo in Salzburg, singt ebenso Operette: „Freunde, das Leben ist lebenswert“ aus „Giuditta“.