Klassikpreise an Ehrenfellner, Staatsoper und RSO

Aber auch abseits rot-weiß-roten Musikschaffens ist das Farbspektrum der Gewürdigten bunt: Violinlegende Gidon Kremer erhielt den Preis für sein Lebenswerk, während der argentinische Maestro Leonardo García Alarcón als Künstler des Jahres apostrophiert wurde. Der Luxemburger Cellist Benjamin Kruithof darf sich über den Titel als Nachwuchskünstler des Jahres freuen, während der erst 17-jährige Pianist Can Saraç den Entdeckerpreis zugesprochen bekam.

Die Gewinner der I nternational Classical Music Awards 2025 stehen fest: Die Jury hat am Dienstag die heurigen Preisträger für die Klassikehrung verkündet, und Österreichs Musikszene darf sich freuen. So wurde etwa der Salzburger Tonsetzer Christoph Ehrenfellner zum Komponist des Jahres gekürt. Die Wiener Staatsoper wurde für die Aufnahme von Kirill Serebrennikows "Parsifal" aus 2021 geehrt, und das RSO unter Chefdirigentin Marin Alsop für die John-Adams-Platte "City Noir".

Die international besetzte Jury aus renommierten Klassikkennerinnen und -kennern hat ihre Entscheidung aufgrund von 374 nominierten Audio- und Video-Neuerscheinungen von 117 Labeln getroffen. Der Preis wird den Ausgezeichneten nun am 19. März in der Düsseldorfer Tonhalle überreicht. In diesem Rahmen sind die Geehrten auch bei einem Galakonzert der Düsseldorfer Symphoniker unter Adam Fischer - heuer Träger eines Special Achievement Awards - zu erleben.