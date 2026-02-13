Ein KI-Clip mit Tom Cruise und Brad Pitt schürt Ängste

Tom Cruise und Brad Pitt kämpfen miteinander, doch nichts davon ist echt: Drehbuchautor Rhett Reese ("Deadpool & Wolverine") sorgt sich wegen eines Kurzclips, der von einer künstlichen Intelligenz (KI) erstellt wurde, um seinen Job. "Ich sag's nicht gern. Aber es ist wahrscheinlich vorbei mit uns", schrieb Reese zu dem Video auf der Plattform X.

Schon bald könnten Filme mit Hollywood-Qualität von einer einzigen Person am Computer erstellt werden. "Klar, wenn diese Person nichts kann, wird auch der Film miserabel sein. Aber wenn sie über das Talent und den Geschmack eines Christopher Nolan verfügt – und so jemand wird bald kommen –, dann wird das Ergebnis überwältigend sein."