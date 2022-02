Kenneth Branaghs Erinnerungen: Die Stadt, die Unruhen und die liebe Familie

Mitten in die Unruhen in Belfast Ende der sechziger Jahre katapultiert einen diese Wucht von einem Film des gebürtigen Nordiren Kenneth Branagh. Hinein in die „Troubles“, wie die Nordiren die Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten nannten. Eine dunkle Zeit, die das Zusammenleben von Katholiken und Protestanten auf der Insel nachhaltig erschütterte. Es sollte viele Jahrzehnte dauern, bis wieder Frieden und Versöhnung zwischen den Volksgruppen möglich war. Erst 1998 wurde mit dem Karfreitagsabkommen der Konflikt beigelegt.