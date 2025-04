Kathleen Morgeneyer übernimmt Doppelrolle im Salzburger "Jedermann"

Die deutsche Schauspielerin Kathleen Morgeneyer übernimmt in der „Jedermann“- Inszenierung von Robert Carsen , die ab 19. Juli wiederaufgenommen wird, die Doppelrolle "ein armer Nachbar" und die "Werke".

Im Sommer 2024 spielte Burgtheater-Ensemblemitglied Dörte Lyssewski die beiden Rollen. Warum es zur Umbesetzung kam, gaben die Festspiele nicht bekannt. Aber Dörte Lyssewski spielt im Sommer in „Letzte Tage der Menschheit“ von Karl Kraus mit (eine Koproduktion mit dem Burgtheater).

Debütierte 2009 bei den Salzburger Festspielen

Morgeneyer debütierte bei den Salzburger Festspielen 2009 in Anton Tschechows "Die Möwe", der preisgekrönten, letzten Regiearbeit von Jürgen Gosch, und war in der Folge in mehreren Produktionen zu sehen. Und "Jedermann"-Festspielerfahrung hat Morgeneyer bereits, spielte sie doch 2021 und 2022 den "Glauben".