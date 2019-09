Katastrophen-Tourismus: Ein Desaster mit diesen Selfies

Katastrophen sind guter Fernsehstoff. Das dachte sich offenbar auch HBO. Anfang Mai lief auf dem amerikanischen Kabelsender die sechsteilige Mini-Serie „ Chernobyl“ an. Sie handelt von der Explosion des Reaktors im April 1986, aber vor allem von den Aufräum- und Vertuschungsversuchen im Anschluss. Warnende Wissenschafter, unverantwortliche Politiker, man kennt die typischen Handlungsstränge. Die Serie erhielt viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken, lieferte zahlreiche neue Kostüm-Möglichkeiten für Männern mit Schnurrbärten und erhielt generell gute Kritiken, auch wenn die teilweise doch starken Abweichungen von der Realität bemängelt wurden.

Ein paar Wochen nach dem Start ging eine Meldung herum, die am Rande mit der Serie zu hatte. Erst auf Twitter, von wo sie den Weg in die etablierten Medien fand. Influencer – also Internetpersönlichkeiten, die vor allem auf Instagram ihre Selfies posten – würden Tschernobyl stürmen. Also genau genommen Prypjat, wie die Stadt nahe dem explodierten Atomreaktor heißt. Die Touristen würden „eine nukleare Gefahrenzone in einen Instagram-Hotspot verwandeln“, schrieben Medien.