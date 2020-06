Karl-Markus Gauß filtert die "Nullerjahre"

Es sitzt der zeichnende Schriftsteller Paul Flora (1922–2009) im Wiener Volkstheater in der Roten Bar und beobachtet ein schweigendes Ehepaar beim Essen.

Sie: vornehm und sehr alt.

Er: noch viel älter.

Beim abschließenden Kaffee sagt die Frau laut (weil vermutlich schwerhörig) zum Gatten:

"Es ist 13.50 Uhr, du benützt jede Gelegenheit, mich zu kritisieren, wenn die Leute dabei sind, bis zur Putzfrau. Überschreite dein Pouvoir nicht, bleibe, was du bist, klein und unwichtig, sonst hat mein Leben mit dir ein Ende."

Flora notiert es.

Er war auch einer, der das Wesentliche im Leben erkannte. Die Mitschrift schenkte er Karl-Markus Gauß, und nun steht sie in "Ruhm am Nachmittag" .

Vielleicht sind die 280 Seiten ein Tagebuch – so in der Art von Sándor Márai, der jenes festhielt, was sich in seinem Innersten niederschlug. Was im Ich übrig bleibt. Wahrscheinlich ist "Ruhm am Nachmittag" ein Jahresbuch, nämlich von 2009, dem letzten der " Nullerjahre".

Ein Journal, wie die Franzosen sagen. (Es ist sein viertes.) Aber ganz sicher ist es völlig egal, wie man dieses Buch nennt. Hauptsache, man hat viel davon.