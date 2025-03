Aufregung um allerlei Anstößigkeiten bei Song Contest

Das soll der European Broadcasting Union (EBU), die den Song Contest veranstaltet, aufgestoßen sein. Vikman wurde in finnischen Medien so zitiert: "Die EBU sagt, das sei ihr alles etwas zu sexy. Sie wollen, dass ich meinen Arsch bedecke."

Geärgert hat sich auch Miriana Conte: Die Sängerin, die - übrigens auch nicht gerade mit Skianzug angetan - für Malta antreten will, musste ihren Song "Kant" ändern. Das Wort - auf Maltesisch bedeutet es Gesang - erinnert in seinem Klang an eine englische, obszön gemeinte Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsteil, das auch als Schimpfwort dient. Nach einer Beschwerde der BBC ordnete die EBU einen neuen Text an. Schmollend hat Conte im Video zur neuen Version einen Ausschnitt aus einem Interview von ihr mit der BBC zum Thema verarbeitet. Auf die Frage, was sie statt "Serving Kant" singen könnte, sagt sie da trotzig: "Ich weiß nicht, vielleicht ,Serving Brunch'".

"Serving Cunt" ist übrigens ein Begriff aus der Drag-Queen-Kultur. Er bedeutet, sich besonders feminin zu geben.