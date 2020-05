Kampf gegen das Lichtgewitter

Aber Muse scheinen das erkannt zu haben, steuern dagegen. Sie haben die Podeste der letzten Tour verbannt, die jeden Musiker 15 Meter vom anderen entfernt zehn Meter über den Boden hievten. Stattdessen stellen sie sich anfangs für ein paar Songs dicht um das Drum-Podest von Dominic Howard, schweißen sich zusammen, bevor sie auf Rampe und Stege ausschwirren.

Außerdem bleibt die LED-Pyramide der einzige Showgag – mächtig zwar, aber nicht permanent wichtig. Und das wirkt. So darf der Fokus wieder mehr auf der Musikalität sein, wenn Bellamy am Piano seine klassische Ausbildung auslebt . Oder auf dem einzigartigen Muse-Sound, der Symphonisches und harte Rock-Gitarren vereint, auch vor Dubstep nicht zurückschreckt. Auf der Opern-schönen Stimme von Bellamy und den hymnischen Melodien, die er schreibt.

So gibt es dann zwischendurch bei „Time Is Running Out“ in der Hälfte schon einen ersten euphorischen Massenchor der 16.000 Wiener. Und erst recht bei den Zugaben, wenn die Pyramide sich umdreht, auf dem Bühnenboden steht und Muse Hits wie „Uprising“ und „Knights Of Cydonia“ auspacken. Am Ende war’s eine tolle Rockshow, aber kein bewegendes Erlebnis.

KURIER-Wertung: **** von *****