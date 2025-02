Die Flucht - über die Kälte des Schnees und die Kälte des Meeres

Julia Reichert, die Gründerin des Kabinetttheaters, starb im November 2024, der Bühnenbetrieb lebt in ihrem Sinne weiter. Dies demonstrierte am Montag die Lesung „Wohin?“ von Maria Hofstätter, die von Melissa Coleman am Cello begleitet wurde. Das Kabinetttheater - im gewohnten Wohnzimmerambiente - verwandelte sich für die Veranstaltung rund um die „Mühlviertler Hasenjagd“, die sich in der Nacht vom 1. auf 2. Februar zum 80. Mal gejährt hat, in einen dunklen Bühnenraum.