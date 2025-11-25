Kabarett: Advent, Advent, der Schmäh rennt mit hoher Wuchteldichte

Sie beschreibt dabei mit viel Selbstironie und einer gesegneten Pappalatur den ganz normalen Wahnsinn rund um die bevorstehenden Festtage, erzählt von bladen Glühwürmchen, einem Adventkalender mit Fußmatten, Chaos überall, schrägen Ver-wandtenbesuchen und überhaupt merkwürdigen menschlichen Verhaltensweisen.

Eine Therapie gegen die Feiertagsdepression und ein Pflichtprogramm auch oder gerade für Weihnachtsmuffel: Das ist das neue Solo „Lametta Lawine“ der aus Theater und TV („Was gibt es Neues“ oder „Fakt oder Fake“) bekannten Isabell Pannagl.

Schöne Bescherung

Bei der bejubelten Premiere am Montag im Casanova war’s die ultimative Stand-up-Comedy zur angeblich besinnlichen Kling-Glöckchen-klingelingeling-Saison, in der jeder mit denselben Dingen kämpft: Stress, Erwartungen, Familie.

Die Stimmungskanone praktiziert indes Überleben mit Yoga: Ihr Mantra ist nicht „Om“, sondernPlopp“. Am Start mit Prosecco. Auf geht’s! Aufputz is easy.

Hübsch auch der Gedankensprung: Wäre Jesus nicht in Bethlehem, sondern in Mayerhofen im Zillertal zur Welt gekommen ...

Eine Show mit Herz, Hirn und vielen Gags: Perfekt für alle, die zum Fest des Friedens zwischen Vanillekipferl-Exzess und Eierlikör lieber lachen als sentimental werden. Großes Like! W. Rosenberger