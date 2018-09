Justice: Live-Album aus dem Studio zum Geburtstag

„Woman Worldwide“ markiert aber auch das Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen von Justice. Denn es enthält zur Hälfte Songs aus dem Album „Woman“, zur anderen Hälfte Tracks aus den beiden anderen Studioalben, ist somit ein „Rückblick auf die erste Phase von Justice“.

Viel hat sich geändert, seit de Rosnay und Augé begannen, zusammen Musik zu machen. Anfangs hatten sie gar keinen Computer zum Aufnehmen, spielten neu erarbeitete Songs direkt auf einen CD-Brenner. Trotzdem erinnert sich de Rosnay gerne an die Zeit: „Wir waren von vielen Sounds beeinflusst auch von Rock und Indie. Aber am meisten von den Soundtracks zu Computerspielen und TV-Serien wie ,Cobra’. Die waren in den 80er-Jahren als wir aufwuchsen epische Disco-Musik!“

Vorreiter wie Kraftwerk oder Jean Michel Jarre entdeckten sie erst später. Aber: „Jarre hat viele Türen geöffnet. Und er hat gezeigt, dass man auf einem hohen Level sehr spezifische Instrumentalmusik machen und trotzdem erfolgreich sein kann.“