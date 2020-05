Lebensverlängernde Maßnahmen für Graffiti

Wie kamen Sie auf den Titel "Zeichne mir bitte eine Mauer?

Das ist eine Anspielung auf die bekannte Erzählung "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint Exupéry. In der Geschichte bittet der kleine Prinz den Erzähler, ein Schaf zu zeichnen. Als Kind habe ich in einem Theaterstück den pflichtbewussten Laternenanzünder gespielt, auf den der kleine Prinz im Laufe der Geschichte trifft. Mir kam vor, dass die Geschichten, die ich hier in meiner Arbeit erzähle, von Kindern auf eine leichte, kindliche Art, aber auch auf eine etwas ernsthaftere Art verstanden werden können. So wie in "Der kleine Prinz".



Wer ist das kleine Mädchen auf den Fotos?

Meine Tochter.



Glauben Sie, dass Kinder ihre Umwelt unmittelbarer wahrnehmen als Erwachsene?

Bestimmt. Man betrachtet die Welt anders, wenn man weiß, dass man sterben wird, dass eines Tages all das ein Ende hat. Ich denke, das Ticken einer Uhr hat für ein Kind eine andere Melodie als für einen alten Mann.

Was halten Sie von den Anti-Graffiti-Gesetzen?

Sie geben dieser Kunst auch einen Wert. Während Banksys Arbeiten Rekordpreise erzielen, werden andere schonungslos entfernt. Das spiegelt einerseits die Vergänglichkeit, aber auch die große Macht von Graffiti wider.