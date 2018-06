Julian Schnabel: Der Nicht-Fotograf der Stars

Auch einige jener Bilder, die laut Schnabel „ohne jede Absicht“ entstanden, zeigen das äußerst repräsentative Umfeld des Künstlers, der in den 1970er- und 80er-Jahren zu einem gehypten Star der Kunstwelt aufstieg: Einblicke in das zu einem venezianischen Palazzo umgebaute New Yorker Stadthaus Schnabels oder Aufnahmen seines Landsitzes in Montauk (Long Island) lassen durchaus Parallelen zu den Atelier-Bildern früherer Malerfürsten vom Schlage eines Hans Makart ziehen.

Die historische Anmutung, die sich durch die fotografische Technik ergibt, kostete Schnabel auch ganz bewusst aus. „Obwohl die Kamera in den 1970ern gebaut wurde, sehen die Bilder aus wie aus den 1950ern“, erklärt er nicht ohne Begeisterung. Für eine Serie reproduzierte Schnabel Bilder von Geisteskranken aus dem 19. Jahrhundert im Großformat, um die Zeitgrenzen noch weiter zu verwischen; manche dieser Bilder wurden noch auf Leinwandformat vergrößert und übermalt.