Jüdisches Filmfestival Wien - unter dem Motto "Trotzdem"

1991 rief der gebürtige Belgier Frédéric-Gérard Kaczek die Jüdische Filmwoche ins Leben. Sie wuchs mit der Zeit zum respektablen Filmfestival an. Und heuer kann das 30-Jahr-Jubiläum gefeiert werden. Wenngleich von 3. bis 17. Oktober erst die 29. Ausgabe stattfindet. Nein, nicht wegen der Pandemie: Das Festival fand 2020 tatsächlich statt. Aber 2002 und 2003 hatte die Schau aufgrund von Unterdotierung abgesagt werden müssen.

Kaczek gab damals nicht auf. Und er lässt sich auch jetzt nicht in die Knie zwingen. Folglich hat er als Motto „Trotzdem!“ ausgegeben: Er will trotz zunehmendem Antisemitismus die jüdische Kultur stärken, er hofft trotz aller Konflikte auf ein friedliches Zusammenleben. Das Festival macht also weiter – mit ungebrochener Leidenschaft für die große Leinwand (im Village Cinemas Wien Mitte, im Metro Kinokulturhaus, im Stadtkino).

Zur Eröffnung am 3. 10. zeigt Kaczek „Alles außer gewöhnlich“ (F 2019) von Éric Toledano und Olivier Nakache, die mit „Ziemlich beste Freunde“ (F 2011) internationale Erfolge feierten: Bei ihrer Arbeit mit autistischen Jugendlichen in Paris vollbringen Bruno, religiöser Jude, und Malik, praktizierender Moslem, kleine Wunder. Eine wahre Geschichte. Die Eröffnungsrede hält Cornelius Obonya als Präsident der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich.