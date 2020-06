Jubiläum: Warhol-Suppendosen für 75 Cent

Kunst kann so schön einfach sein. Vor allem, seit es Pop-Art gibt. Der bekannteste Vertreter dieser Kunstform ist Andy Warhol, der bereits am Anfang seines künstlerischen Tätigkeit eine Schaffenskrise durchlitt und deshalb seine Freunde fragte, was er denn machen sollte. Laut Ted Carey, einem engen Freund von Warhol, sagte seine Galeristin Muriel Latow darauf: "Was magst Du lieber als alles andere auf der Welt?" Warhol antwortete: "Ich weiß es nicht." "Geld", meinte Latow nur. Andy hörte auf sie und zeichnete Dollar-Noten.

Warhol fragte wieder und sie riet ihm dieses mal: "Mal` etwas, das jeder täglich sieht, jeder kennt und zum Leben braucht. So etwas wie eine Dose Campbell`s Soup." Daraufhin schickte Andy seine Mutter in den Supermarkt und trug ihr auf, alle 32 Geschmacksrichtungen der Suppe zu kaufen. Er malte 1962 alle 32 ab und schuf damit eines der bekanntesten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts.

Bei dem weltgrößten Suppenhersteller erkannte man bereits 1964 die Wirkung von Warhols Werk und das Phänomen, das darum entstand. Der Marketingchef William MacFarland ließ ihm ein paar Dosen zukommen und schrieb ihm einem Brief: "Ich habe vor Kurzem erfahren, dass sie Tomatensuppe mögen. Deshalb habe ich ein paar Variationen unserer Tomatensuppen an sie verschickt." Noch im selben Jahr kaufte die Firma eines der 32 Bilder um 2.000 Dollar von Warhol.