Jubel in Wien und in Salzburg: Igor Levit ging an Grenzen

Jede dieser 33 Variationen leuchtete er feinst differenziert aus: Zupackend, burlesk geriet Mozarts „Notte e giorno faticar“, anmutig, transparent erklangen an Bach erinnernde Passagen. Die Zugabe, ein Walzer von Schostakowitsch könnte als idealer Link zum Konzert in Salzburg, zur „Passacaglia on DSCH“ von Ronald Stevenson, verstanden werden. In einer Art musikalischen Zeit- und Weltreise würdigte der schottische Komponist Dmitri Schostakowitsch, dessen Initialen (D, S=Es, C, H) die vier Noten für seine gigantische Komposition vorgaben.